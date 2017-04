 »   »  Co vám chybí na linuxovém desktopu?

Petr Krčmář

Jiří Eischmann, který má ve společnosti Red Hat na starosti tým pracující na linuxových desktopových aplikacích, se na svém blogu uživatelů ptá, co jim chybí. Vstupů pro to, na čem máme v desktopovém týmu pracovat, máme několik: požadavky zákazníků, požadavky výrobců hardwaru, testy uživatelské přívětivosti, bug reporty a také prostě naše intuice, co by mohli uživatelé potřebovat. Někdy je hodně přínosné se uživatelů přímo zeptat.