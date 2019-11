 »   »  Co způsobilo výpadek družicového navigačního systému Galileo v červenci

Jan Fikar

Evropský družicový navigační systém Galileo měl v červenci týdenní výpadek. Vývojář Bert Hubert napsal článek o tom, co se stalo a proč. Galileo má v současnosti 26 družic, z toho jsou dvě na eliptické dráze, dvě jsou nedostupné a jedna je nedostupná až do odvolání. To máme celkem jen 21 funkčních satelitů, přitom k bezproblémovému provozu bez přerušení je potřeba minimálně 24. Méně satelitů znamená buď výpadky nebo alespoň místy zhoršenou přesnost.

Celkový výpadek v červenci byl způsoben systémem, který dodává parametry drah satelitů (efemeridy), ty se aktualizují několikrát za den. Podle Berta k výpadku došlo kvůli souhře čtyř faktorů: nedostupnost záložního systému, zároveň se nasazovalo nové zařízení a ne vše šlo hladce, dále vznikla anomálie v systému referenčního času a tento systém byl také nestandardně konfigurován. Samotné vyšetřování incidentu EC zůstává zatím tajné a EC je kritizována za nedostatečnou otevřenost. Pierre Delsaux z EC zodpovědný za Galileo označil výpadek za výsledek chyby jednoho člověka.

Více detailů v delším článku. Bert je také autorem open source programu galmon, který monitoruje satelity Galileo, GPS, GLONASS a BeiDou. Výsledky jsou dostupné na stránce galmon.eu.

(Zdroj: Slashdot)