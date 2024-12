Autor: Wikipedie

COBOL (COmmon Business Oriented Language) je 65 let starý programovací jazyk, který se patrně dočká zařazení do kompilátoru GCC. V současnosti GCC podporuje jazyky C, C++, Fortran, Rust, Go, D, Ada a Modula-2.





COBOL pro GCC existuje zatím zvlášť jako projekt COBOLworx. Minulý týden pak byla podpora COBOLu poslána do GCC. Ta by se tam mohla objevit příštím roce.

(zdroj: phoronix)