Commodore Callback 8020 je mobilní véčko na pomezí chytrého a tlačítkového telefonu

Společnost Commodore představila telefon Callback 8020, který připomíná populární tlačítková véčka (otevírací telefony) z počátku tisíciletí. Telefon s operačním systémem Sailfish OS podporuje většinu aplikací určených pro Android, ale záměrně blokuje sociální sítě, prohlížeče, e-mailové klienty a pracovní aplikace, aby odradil uživatele od pekelného rolování obrazovkou.
Tento „nehloupý hloupý telefon“ stále podporuje zasílání zpráv pomocí populárních komunikačních aplikací, přehrávání hudby, práci s mapami a další běžné činnosti. Zároveň nabízí vyměnitelnou baterii, fyzickou klávesnici s podporou prediktivního psaní T9, značku Commodore a integrovanou hru Had.
Systém dovoluje instalovat aplikace z obchodu Commostore, nebo je instalovat mimo oficiální úložiště. Je tak možné používat běžné užitečné aplikace jako WhatsApp, SMS, Signal, Telegram, WeChat, Spotify, Uber a vlastně téměř všechny ostatní. Ovšem aplikace jako Instagram, TikTok, Facebook či Gmail fungovat nebudou, aby mohl být uživatel v klidu a mohl telefon používat zase jako jednoduché komunikační zařízení.
Callback 8020 je vybaven 3,25palcovým displejem s rozlišením 480×640, čipem MediaTek Helio G81, 4 GB RAM, 64GB úložištěm, zadním fotoaparátem Sony s rozlišením 48 MP, předním fotoaparátem s automatickým zaostřováním, podporou dvou SIM karet, portem USB-C, konektorem pro sluchátka, FM rádiem a vyměnitelnou baterií.
Podpora 5G chybí, protože společnost Commodore tvrdí, že 4G VoLTE a Wi-Fi lépe vyhovují zařízení, jehož účelem je odradit uživatele od neustálého streamování a zběsilého rolování. Hlavní displej je dotykový, ale ve výchozím nastavení je tato funkce deaktivována, zatímco vnější displej záměrně zobrazuje jen minimum informací – základní údaje jako čas, stav baterie, signál a oznámení prostřednictvím kopulovitých LED diod. Cena přístroje začíná na 499 dolarech.