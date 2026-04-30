Root.cz  »  Bezpečnost

Copy Fail: devět let stará díra umožňuje získat roota ve všech distribucích

prochac
Dnes
17 nových názorů

Sdílet

Hacker Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Bezpečnostní tým Xint Code zveřejnil 29. dubna 2026 detaily zranitelnosti CVE-2026–31431, které říkají „Copy Fail". Jde o logickou chybu v modulu algif_aead jaderného crypto API, zavedenou optimalizací v roce 2017. Chyba řetězí modul authencesn, rozhraní AF_ALG a systémové volání splice() do zápisu čtyř bajtů do page cache — a tím pádem do libovolného setuid binárního souboru. Exploit je překvapivě malý: 732 bajtů v Pythonu, bez závislostí, funguje spolehlivě na každé linuxové distribuci od Ubuntu přes RHEL až po Amazon Linux.

Zranitelnost je čistě lokální navýšení práv (LPE), ale protože page cache je sdílena přes kontejnerové hranice, slouží zároveň jako únik z kontejneru — relevantní pro Kubernetes clustery, CI runnery nebo sandboxové prostředí spouštějící nedůvěryhodný kód.

Záplata je mainline commit a664bf3d603d, který vrací algif_aead k out-of-place operaci. Než záplatu nasadíte, lze modul zablokovat příkazem echo "install algif_aead /bin/false" > /etc/modprobe.d/disable-algif.conf  — podle autorů to prakticky nic nerozbije, protože AF_ALG ve výchozí konfiguraci nepoužívá ani OpenSSL, ani GnuTLS, ani SSH. Podrobné informace včetně celého řetězce útoku jsou k dispozici na copy.fail.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (17 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Sedm trendů, které změní podobu datových center

