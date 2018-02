 »   »  Copyrightový troll může žalovat 22 tisíc Norů kvůli filmovému pirátství

David Ježek

Okresní soud v Oslu dal zelenou dánské právní firmě k vymáhání odškodnění po 21 804 lidech z Norska, kteří se dle tvrzení žalující strany měli dopustit filmového pirátství. Firma to zkoušela už loni, ale nejvyšší soud tehdy žalobu smetl se stolu, neboť se dle něj nemělo jednat o závažné porušení copyrightu.

Vše souvisí s vlastníky práv k filmu London Has Fallen (Pád Londýna) z roku 2016, na bázi jehož sdílení firma zkouší vymoci určité odškodnění o tisících Norů. Dánská právní firma Njord Law zkouší vymoci 2700 norských korun (zhruba 7 tisíc Kč, resp. 345 USD) po každém z výše uvedeného množství. V případě, že by dotyčný nehodlal zaplatit, je firma připravena dotáhnout věc k soudu, kde se bude domáhat zhruba 12 tisíc USD (zhruba čtvrt miliónu Kč).

V rámci přípravy (na jaře 2016) bylo nařízeno poskytovateli internetového připojení Telenor dodat informace o uživatelích. K tomu se přidaly údaje získané od německé protipirástké společnosti MaverickEye, což vyústilo v seznam 23 375 IP adres uživatelů, ze kterých soud povolil pokračovat v kause u 21 804. Njord Law mimochodem musela zatím zaplatit Telenoru náklady na zjištění informací ve výši necelého půl miliónu USD.

Pokud by všech 21 804 uživatelů zaplatilo uvedených 345 USD, získá Njord Law svému chlebodárci více než 7 a půl miliónu USD. Pokud by nikdo z nich na dohodu nepřistoupil a Njord Law všechny spory vyhrála, pak by se jednalo až o 261 miliónů USD. Dle Box Office Mojo vydělal celkově film London Has Fallen nějakých 205 miliónů USD.