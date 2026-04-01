Coreboot 26.03 začíná podporovat Intel Panther Lake

David Ježek
1. 4. 2026
Coreboot logo Autor: Konsult Stuge / coresystems GmbH, podle licence: CC-BY-SA
Pravidelné čtvrtletní vydání projektu Coreboot je zde. Coreboot 26.03 přináší několik vylepšení, jimž vévodí plná podpora platformy Panther Lake, tedy nedávno uvedených procesorů Intel Core Ultra Series 3. Jak dodává Phoronix, vývojáři Intelu zde pokračují v pracích, které si jeho produkty žádají pro platformu Google Chrome OS, občas pak tyto porty Corebootu použije třeba System76 a další stavitelé otevřených počítačů. 

Jinak ale zatím nečekejme, že by se Coreboot dal použít s běžnou základní deskou či jakýmkoli na trh uvedeným notebookem platformy Panther Lake, implementace si rozumí „jen“ s referenční deskou.

Z dalších novinek přidává Coreboot 26.03 upstream podporu pro Qotom qdnv01 mini PC , které pohání novější Intel Atom rodiny „Denverton“, dále pak mezi podporovanými nově najdeme základní desky Siemens MC EHL7 a EHL8 či notebook Star Labs Starbook Horizon, který využívá x86 SoC Intel Core i3 N305.

Další technické novinky zahrnují nastavení runtime na bázi CFR, zvětšení kapacity SMMSTORE, aktualizace podpory TPM, vylepšení v zabezpečení, lepší podporu Qualcomm X1P42100 X1 Plus, nový proof-of-concept SPI TPM platformy AMD EPYC Turin či úpravu konfigurace pro Intel Meteor Lake, která nově využívá balíčky pro Intel Arrow Lake. Podrobnosti jsou v blogpostu na domovském webu projektu.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

