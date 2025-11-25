Root.cz  »  Rozhovory  »  Cory Doctorow se sešel s odbory, řešili „enshittifikaci“ služeb

Cory Doctorow se sešel s odbory, řešili „enshittifikaci“ služeb

Tony
Včera
přidejte názor

Sdílet

Cory Doctorow Autor: Trades Union Congress

Členská základna ICT Odborů měla možnost se na dálku zúčastnit diskuze, kterou organizovali britští odboráři s kanadským spisovatelem a teoretikem Corym Doctorowem. Známý je také pro spolupráci s EFF (Electronic Frontier Foundation).

Cory Doctorow prezentoval svou teorii, že koncentrace v monopolech umožňuje nuznou kvalitu digitálních statků a služeb pro konzumenty. Zároveň tato monopolizace dopadá negativně na zaměstnance. V diskuzi nabídl různá východiska pro konzumenty i zaměstnance.

Nahrávku diskuze je možné zhlédnout na YouTube. Je samozřejmě v angličtině a je nutné podotknout, že zde mluví rodilí mluvčí s rodilými mluvčími a je využit poněkud obtížnější jazyk v konverzačním tempu.

Zdroj: Youtube.com

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tony

Dále u nás najdete

Jurečka blouzní ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Jak funguje platforma IBM Power11?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů