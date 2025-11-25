Cory Doctorow se sešel s odbory, řešili „enshittifikaci“ služeb

Členská základna ICT Odborů měla možnost se na dálku zúčastnit diskuze, kterou organizovali britští odboráři s kanadským spisovatelem a teoretikem Corym Doctorowem. Známý je také pro spolupráci s EFF (Electronic Frontier Foundation).
Cory Doctorow prezentoval svou teorii, že koncentrace v monopolech umožňuje nuznou kvalitu digitálních statků a služeb pro konzumenty. Zároveň tato monopolizace dopadá negativně na zaměstnance. V diskuzi nabídl různá východiska pro konzumenty i zaměstnance.
Nahrávku diskuze je možné zhlédnout na YouTube. Je samozřejmě v angličtině a je nutné podotknout, že zde mluví rodilí mluvčí s rodilými mluvčími a je využit poněkud obtížnější jazyk v konverzačním tempu.