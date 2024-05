CPU Intel umírají, dopad oprav na výkon je v jednotkách procent

Společnost Intel v posledních týdnech až měsících řeší závažný problém, kdy její procesory 13. a 14. řady předčasně umírají. Podle všeho jsou tyto primárně K-čkové (tedy „overclockerské“) modely provozovány za hranou toho, co křemík unese a podíly reklamovaných kusů jsou extrémně vysoké.





Problém má poměrně jednoduché řešení: přiškrcení provozních parametrů CPU z „až na dřeň“ na „běžné profily“, což Intel také výrobcům základních desek doporučil – pomiňme, že je to z jeho strany poněkud alibismus, neb to byl právě on, kdo toto výrobcům pokud ne přímo doporučoval, tak ani nijak nezakazoval. Věci se podrobněji věnuje Jan Olšan na Cnews.





Nicméně pokud by tedy všichni majitelé procesorů jako Intel 13900K či 14900K a podobných přešli na konzervativní provozní profily (tzv. „Baseline Profile“), dojde ke snížení jejich výkonu. Ostatně na zvýšených parametrech jsou K-čkové procesory Intel poslední roky provozovány proto, aby alespoň nějaký náznak konkurenceschopnosti vůči AMD Ryzenům, byť při násobně vyšší spotřebě, ukazovaly.

Phoronix se jal na Linuxu přeměřit výkon Intel CPU po přepnutí na standardní baseline profily, a to s Intel Core i9–14900K na desce ASUS PRIME Z790-P WiFi s novým BIOSem 1656 přinášejícím Baseline profil. Výsledky jsou ve stručnosti následující: o desítky wattů nižší maximální i průměrná spotřeba v zátěži a v průměru –3 % výkonu dolů. Ale kupříkladu u x265 je pokles výkonu při kódování 4k videa o 3 až 13 % – rozptyl je značný, Phoronix uvažuje, že reálný výkon na Baseline profilu je otázkou toho, jak si zrovna sedly provozní parametry (spotřeba, teplota apod.) a tudíž nastavení RAPL/PowerCap. Otázkou je, zdali se této v podstatě radikální změně v řízení provozních parametrů CPU nově pomocí Baseline profilu kód v linuxovém jádru nějak přizpůsobí.