 »   »  Creative Commons spouští vyhledávač svobodných obrázků

Roman Bořánek

Organizace Creative Commons odhalila nový vyhledávač CC Search (zatím v betaverzi), který slouží k vyhledávání obrázků pod svobodnými licencemi Creative Commons, případně rovnou těch, které jsou volným dílem. Při vyhledávání lze specifikovat, zda obrázek může být upravován nebo použit komerčně.

Na rozdíl od velkých vyhledávačů CC Search neprohledává celý internet, ale je napojen na konkrétní zdroje. Mezi zdroje aktuálně patří dva fotografické servery (Flickr a 500px) a tři muzea/archivy poskytující historická díla (Metropolitan Museum of Art, New York Public Library a Rijksmuseum). Další by měly přibýt časem.