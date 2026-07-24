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Cryptsetup 2.8.7 bude fungovat i bez AF_ALG

Jan Fikar
Včera
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Tučňáci tučňák Tux penguins Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Kvůli bezpečnostním problémům bude v jádře 7.3 omezeno rozhraní AF_ALG. Některé aplikace jako například iwd, bluez a cryptsetup jej stále používají. Tyto aplikace budou v jádře 7.3 whitelistovány a půjde je používat ve výchozím nastavení. Nicméně by všechny aplikace měly přejít na kryptografické knihovny v uživatelském prostoru.

Kvůli tomu ve středu vyšel Cryptsetup 2.8.7, ten se používá k šifrování celého disku nejlépe pomocí LUKS. Ten již dříve měl uživatelskou knihovnu jako záložní možnost. Nově by měl Cryptsetup fungovat i při vypnutí AF_ALG přes dm-crypt, tam je ale potřeba práva roota. Problém je také se šiframi, které nejsou v uživatelské knihovně. Jedná se například o Adiantum, Serpent a Twofish v XTS. Navíc bez AF_ALG nebude fungovat  cryptsetup benchmark.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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