CSNOG 2022: blíží se uzávěrka přihlašování příspěvků

Autor: Roman Prachař

Už jen 14 dní mají zájemci o vystoupení na CSNOG 2022 na přihlášení svých příspěvků do hlavního programu. Témata je možné registrovat na webu komunitního setkání a jejich zaměření by se mělo týkat správy sítí, síťové infrastruktury nebo bezpečnosti v oblasti propojování. Otevřená je také výzva Call for Partners, informace k ní, a nejen k ní, jsou k dispozici na webu komunitního setkání českých a slovenských síťových specialistů.

Cílem tradičního setkání komunity CSNOG, které se uskuteční 20. a 21. června v Brně, je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v Česku a na Slovensku. Hlavními pořadateli setkání CSNOG 2022 jsou sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET.