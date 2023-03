CSNOG 2023: blíží se uzávěrka Call for Abstracts, otevřena je do 31. března

Autor: Roman Prachař

Do tohoto pátku je otevřena výzva Call for Abstracts. Zájemci o vystoupení na pátém setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2023 (16. a 17. května, Zlín) mají poslední možnost přihlásit svá témata. Programová komise uvítá příspěvky zaměřené na infrastrukturu, správu sítí nebo bezpečnost. Otevřeny jsou stále Call of Partners a samozřejmě registrace.





Cílem tradičního setkání komunity CSNOG je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí nejen v Česku a na Slovensku. Akci organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.