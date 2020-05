 »   »  ČT v seriálu Datová Lhota přibližuje dětem fungování počítačů a internetu

Včera odpoledne odvysílala Česká televize první část desetidílného seriálu Datová Lhota, který je určen nejmladším uživatelům počítačů a internetu. Zábavně vzdělávací projekt vznikl v koprodukci České televize, Matematicko-fyzikální fakulty UK a správce české národní domény CZ.NIC. Sdružení CZ.NIC spolupracuje s Českou televizí již několik let, během kterých vznikly úspěšné seriály Jak na Internet, Nauč tetu na netu nebo Nebojte se Internetu.

Hlavním cílem seriálu je děti srozumitelnou formou zasvětit do různých oblastí informatiky a ukázat jim, jak počítače a Internet fungují. V rámci projektu byl spuštěn také edukativní web, na němž budou zveřejněna vzdělávací videa, online hra a výukové materiály pro učitele a rodiče. Seriál bude možné sledovat v rámci pořadu Planeta Yó na Déčku.

Tři hrdinové, Kuba, Linda a počítačový nadšenec Marwin, se v jednotlivých dílech seriálu přesouvají do virtuálního městečka Datová Lhota, aby vyřešili Kubovy potíže s počítačem. Při svých dobrodružstvích poznávají, jak to v městečku chodí. Například, že jednotlivé budovy symbolizují spuštěné programy – „Filmov“ přehrává filmy, „Obrázkov“ prohlíží obrázky nebo co mají v městečku na starosti jednotlivé postavičky. Postupně se tak dozvídají, jak a co způsobuje problémy s počítačem a Internetem, jak jim předejít a jak si s nimi poradit.