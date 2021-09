ČTÚ má nový certifikovaný měřič rychlosti NetTest

ČTÚ má nový měřič rychlosti připojení k internetu NetTest. Starý NetMetr bude dál fungovat pod CZ.NIC. NetTest nabízí testování jen přes webové rozhraní, NetMetr měl i mobilní aplikace. NetTest je stejně jako NetMetr založen na open-source řešení rakouského telekomunikačního regulátora RTR. Licence NetTestu by měla být Apache 2.0, ale kód zatím zveřejněn nebyl.

NetTest by měl měřit přesněji hlavně větší rychlosti, kde již NetMetr nestíhal. Pro účely vlastního měření by měl fungovat až do rychlostí 1 Gb/s. Pro certifikované měření je stanoven limit 500 Mb/s pro download a 250 MB/s pro upload. Certifikované měření lze použít k reklamaci rychlosti připojení u ISP. Je potřeba automaticky provést 6 měření po 10 sekundách s pauzami 15 minut. Tedy dohromady bude test trvat hodinu a půl.

