 »   »  Čtvrtina uživatelů Google má k dispozici IPv6

Radek Zajíc

Podle měření společnosti Google má 25 % uživatelů přistupujících k jejich službám dostupnou a funkční IPv6 konektivitu. Podobná čísla nabízí Matthew Prince, CEO Cloudflare, ve svém Tweetu: At @Cloudflare, we’re seeing #IPv6 traffic closing in just shy of 25% at peak, aligned with what Google has reported.

Připomeňme, že hranice 10 % uživatelů byla v měřeních Google překročena 1. ledna 2016, 20 % pak loni, 22. července 2017. Nejčastěji se s IPv6 potkáte v Belgii (každý druhý uživatel přistupující ke službám Googlu), Německu (dva z pěti), Řecku (36 % uživatelů) a Spojených státech amerických (34 % uživatelů). Mezi zajímavé země patří i Indie, kde ke službám Google přistupuje po IPv6 každý třetí uživatel – ale většina tohoto provozu vzniká v síti mobilního operátora Reliance Jio, který svou síť staví od počátku primárně na IPv6.

V České republice je stav setrvalý – zatímco před lety jsme byli mezi nejlepšími zeměmi z pohledu dostupnosti IPv6 mezi uživateli, za poslední tři roky se situace nezměnila. S IPv6 se tak setkává jen každý desátý uživatel Google. To je pravděpodobně způsobeno chybějící podporou IPv6 v mobilních sítích a zároveň obrovskou roztříštěností trhu služeb přístupu k síti Internet, na kterém působí více než 1500 subjektů – a jen zhruba desítka z nich má protokol IPv6 skutečně masově nasazen.