 »   »  Čtyři z pěti nedávných ICO byly podvody

Petr Krčmář

Průzkum ukázal, že 81 % nedávných initial coin offerings (ICO), tedy úvodních nabídek nových kryptoměn, byly podvody na uživatele. Tvrdí to alespoň společnost Satis Group, která se zabývá poradenstvím okolo této činnosti, jejíž legitimním účelem je získat finance pro společnosti začínající podnikat s kryptoměnami.

Podle zveřejněné zprávy jen 8 % nově vytvořených kryptoměn skutečně skončilo na burzách. To je špatná zpráva pro uživatele, kteří se snaží do nových měn investovat s vidinou rychlé návratnosti.

Zpráva se přitom zabývá jen měnami, které mají tržní kapitál vyšší než 50 milionů dolarů. Pokud by do něj byly zahrnuty i menší měny, počet podvodů by byl pravděpodobně větší. Takto bylo zjištěno, že 81 % veřejných nabídek byly scamy, 6 % bylo označeno za selhání a 5 % jich skončilo. Jen nepatrný zbytek se opravdu dostal na burzu. Z nich pak jen 3,8 % bylo označeno za úspěšné.