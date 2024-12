Curl končí s alternativním backendem hyper napsaným v Rustu

Autor: Daniel Stenberg

Správce projektu Curl, Daniel Stenberg, oznámil, že projekt kvůli nedostatku zájmu vývojářů ukončuje experimentální HTTP backend hyper napsaný v jazyce Rust. Podpora alternativního backendu byla zavedena před čtyřmi lety a měl používat knihovnu hyper napsanou v jazyce Rust. Cílem bylo zavést alternativní implementaci vnitřních funkcí HTTP, kterou by curl/libcurl mohl používat místo nativní implementace.





Představa byla taková, že backend by uživatelům umožnil provozovat produkt, kde by větší část kódu byla napsána v paměťově bezpečném jazyce, protože právě to je v současné době trend. Základní práci sponzorovala organizace IRSG, která stojí za projektem Let's Encrypt.

Skutečně se to podařilo a curl již několik let nabízí podporu knihovny hyper v experimentálním režimu. Vývojáři doufali, že se podaří přitáhnout další pozornost celý projekt dále rozvíjet. Většina testů probíhala bez problémů, ale byly tu drobné nedostatky, které se ukázaly být natolik složité, že to nakonec vývojáři vzdali. Ukázalo se totiž, že po celé věci není vlastně z uživatelské strany poptávka a samotný kód v C se postupně zlepšil tak, že je sám o sobě mnohem bezpečnější.