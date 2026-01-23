cURL ruší odměny za nalezení chyb, je zavalen hlášeními od AI

Projekt cURL ruší svůj program odměn za nalezení zranitelností poté, co byl zaplaven náhlým nárůstem automaticky generovaných nekvalitních hlášení, z nichž většina byla generována umělou inteligencí. Daniel Stenberg to zatím napsal do komentáře na GitHubu, další velmi podrobné informace prý přijdou v následujících týdnech.
Program odměn bude ukončen ke konci ledna a vývojáři doufají, že tím ubude motivace zaplavovat je umělým a otravným nepořádkem.
Jsme jen malý open-source projekt s nízkým počtem aktivních správců. Není v našich silách změnit způsob, jakým všichni tito lidé a jejich stroje pracují. Musíme podniknout kroky, abychom zajistili své přežití a zachovali si duševní zdraví, vysvětluje autor projektu.
Velikost problému ukazuje i nový komentář v souboru security.txt upraveném na webu projektu.
Pokud budete pálit náš čas nesmyslnými hlášeními, zakážeme vám přístup a veřejně vás zesměšníme. Daniel Stenberg dlouhodobě kritizuje špatnou kvalitu a množství automaticky generovaných hlášení o chybách, i když uznává, že v dobrých rukou může jít o užitečný nástroj.
cURL byl poprvé vydán před třiceti lety pod názvem httpget a později urlget. Od té doby se stal nepostradatelným nástrojem mimo jiné pro administrátory, výzkumníky a bezpečnostní profesionály pro širokou škálu úkolů. Dnes je integrován do výchozích instalací Windows, macOS a většiny linuxových distribucí.