 »   »  CZ.NIC chystá nový modulární Turris, opět bude mít kampaň na Indiegogo

Petr Krčmář

Ondřej Filip se na zasedání ICANN v Portoriku zmínil o připravovaném projektu CZ.NIC – novém modulárním routeru (PDF prezentace). Základní desku bude možné doplnit o různé periferie podle potřeb uživatele. CZ.NIC chce opět finance získat pomocí crowdfundingové kampaně na serveru Indiegogo.

And if you allow me one more thing, we're just before launching a new version. You can see that it will be very very flexible, you can play with the modules (…) We will again go for a indiegogo campaign so if you like Turris project, do not forget to check indiegogo during April, řekl doslova Ondřej Filip.