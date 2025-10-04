Root.cz  »  Síťové prvky  »  CZ.NIC představil router Turris Omnia NG, má 10GbE porty a třípásmovou Wi-Fi

CZ.NIC představil router Turris Omnia NG, má 10GbE porty a třípásmovou Wi-Fi

Petr Krčmář
Dnes
43 nových názorů

Turris Omnia NG
Na konferenci LinuxDays představil CZ.NIC dlouho očekávaný router Turris Omnia NG. Ten nabízí barevný IPS displej pro prvotní bezpečné nastavení, dva 10GbE porty pro SFP,  čtyři 2,5GbE metalické ethernetové porty a dva porty USB 3.0.

Uvnitř je čtyřjádrové CPU ARMv8 na 2,2 GHz, 2 GB paměti a podpora Wi-Fi 6 na pásmu 2,4 GHz a Wi-Fi 7 na 5 GHz a 6 GHz. Všechna tři pásma můžete navíc používat najednou a na tom nejvyšším teoretická přenosová rychlost dosahuje 11 530 Mbps.

Zařízení zatím není k dispozici, čeká se na ukončení byrokratického procesu. Routery už jsou ale vyrobené a naskladněné a k dispozici by měly být během několika týdnů, Koncová cena byla stanovena na 10 500 Kč bez daně.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

