Root.cz  »  Hry  »  D7VK 1.1 je tu, přináší i experimentální podporu Direct3D 6

D7VK 1.1 je tu, přináší i experimentální podporu Direct3D 6

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Vulkan Autor: Depositphotos, Vulkan

Překladová vrstva D7VK, nejčerstvější z projektů přinášejících podporu jednotlivých verzí Direct3D API skrze Vulkan API na Linuxu, vydává verzi 1.1. Ta přináší obligátní várku oprav (např. pro hry Gothic a Gothic 2), které vzešly z nedávno vydané verze D7VK 1.0. Více ale potěší či také překvapí věc druhá.

Nová verze D7VK obsahuje i experimentální implementaci podpory ještě starší verze, konkrétně Direct3D 6. Hlavní vývojář D7VK při pohledu na dokumentaci šestkové verze shledal, že implementace nebude náročná, a tak vedle primárního cíle Direct3D 7 přidává i tuto věc. Čistě teoreticky pak už zbývá prakticky jen Direct3D 5, protože to byla první významná verze Direct3D, která se začala používat opravdu masově.

Tak či onak, jde o hezký vánoční dárek.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?