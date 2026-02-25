Root.cz  »  Hry  »  D7VK 1.4 přidává podporu dalších her, opravuje rendering s DDraw

D7VK 1.4 přidává podporu dalších her, opravuje rendering s DDraw

David Ježek
Dnes
Vulkan Autor: Depositphotos, Vulkan

Projekt D7VK sloužící jako překladová vrstva mezi starými verzemi Direct3D a API Vulkan, nyní zahrnuje jako podporu pro Direct3D 7, tak vyvíjenou podporu pro Direct3D 6 a dokonce už i Direct3D 5 (jakkoli zatím spíše experimentální). Nová verze 1.4 pak nyní přidává další nové hry, tedy vlastně staré, na seznam podporovaných.

Z technických věcí přibyla podpora pro depth write-back, color key transparency (ukázka v oznámení nové verze na Githubu projektu), sjednocení interoperability pro staré DDraw a některé další opravy.

Z první jmenované věci benefitují hry jako Arx Fatalis, Messiah, Darkstone, Divine Divinity, Mortal Kombat 4, z druhé pak Plants vs Zombies a případné další od stejného studia, dále oak s úpravami v podpoře DDraw souvisí spravení renderingu pro Star Wars Episode I: Racer. Dále již nebude při spuštění padat hra V-Rally 2 Expert Edition a některé staré tituly typu Revenant, Powerslide, Slave Zero. Pracuje se na řešení padání GTA 2 při návratu do menu hry.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

