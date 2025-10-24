Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Další chyba v Ubuntu 25.10 kvůli rust-coreutils

Další chyba v Ubuntu 25.10 kvůli rust-coreutils

Jan Fikar
Dnes
13 nových názorů

Rust klávesnice Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Ubuntu 25.10 ve výchozím stavu používá rust-coreutils místo gnu-coreutils. To způsobilo například nedávný problém s automatickou aktualizací.

Kromě toho se již během testování objevila chyba, kdy nešlo instalovat VBoxLinuxAdditions. Při instalaci se objevila chyba kontrolního součtu MD5. Ve skutečnosti jsou postiženy i další balíčky, které používají samorozbalovací archiv Makeself. Jde například o GravityMark, Ungine benchmarky nebo Conda Miniforge.

Při rozbalování se totiž kontroluje jen část původního souboru obsahující data (tar) a ta je „vyříznuta“ pomocí dd. Makeself použije u dd  parametry bs, ibs, obs a count, které ale v rust-coreutils  nefungují zcela správně a dd vrací více dat. Potom samozřejmě nesouhlasí kontrolní součet. Chyba v rust-coreutils  dd byla opravena.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

