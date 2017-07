 »   »  Další malý počítač: NanoPi Neo Plus2

Jan Fikar

O malém konkurentovi Raspberry Pi jsme již před časem psali. Nyní přichází s novým modelem NanoPi Neo Plus2, což je v podstatě NanoPi Neo2 pouze s dvojnásobkem RAM, tedy 1 GB. Má WiFi, Bluetooth 4.0 a 8 GB eMMC. Procesorem je Cortex-A53 Allwinner H5 na 1,5 GHz s GPU Mali 450.

Výhodou je 1 Gbps ethernet, rozměry 40 × 52 mm a dostupnost různých rozšíření, například NAS Dock se SATA portem, ovšem připojeným přes USB 2. NaoPi Neo Plus2 se dá sehnat za 25 dolarů plus doprava do ČR od 5 dolarů. Mělo by běžet s obyčejným kernelem řady 4 a s Ubuntu Core 16.04.

(zdroj: linuxgizmos)