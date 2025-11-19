Root.cz  »  Linux  »  Další kód v Rustu do ovladače Nvidia Nova v rámci linuxového jádra 6.19

Další kód v Rustu do ovladače Nvidia Nova v rámci linuxového jádra 6.19

David Ježek
Dnes
GeForce RTX 3090 Ti Autor: Nvidia
GeForce RTX 3090 Ti

V Rustu vznikající ovladač Nova pro poslední generace GPU Nvidia, dostane v jádru Linux 6.19 další novinky. Vývojářka Alice Ryhl z Google posílá do této budoucí verze jádra patche Rust kodu subsystém pro Direct Rendering Manager (DRM), včetně částí týkajících se již zmíněného ovladač pro GPU Nvidia od generace RTX 2000 výše.

Jde o pull request implementující některé klíčové prvky podpory použití ovladačů v Linuxu psaných v Rustu. Linux 6.19 by pak dále měl přinést podporu plné inicializace GPU Nvidia generace Ampere právě s ovladačem Nova (generace RTX 3000) a do budoucna být lépe připraven pro identifikace budoucích generací GPU NVidia. Jednou z podstatných změn je i ta skutečnost, že ovladač Nova je nyní nastaven v Kconfig tak, že vyžaduje 64bit platformu, na 32bitových jádrech tak už nepůjde sestavit.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

