Damn Small Linux po letech ožívá a opouští 50MB limit

Linuxová distribuce Damn Small Linux (DSL) byla zajímavá v období před dvaceti lety, kdy jsme o ní také napsali článek. Tahle „zatraceně malá“ živá linuxová distribuce se vešla do 50 MB a bylo ji tak možné vypálit třeba na 8cm CD. Přesto nabízela desktopové prostředí, prohlížeč, textový editor, e-mailový klient a spoustu dalších programů. Poslední verze 4.4 vyšla ale už v roce 2008.





Nyní byla distribuce po mnoha letech vzkříšena a vychází ve verzi 2024. Její autor John Andrews si uvědomuje, že doba se změnila a přestože by bylo pořád možné udělat aktuální 50MB distribuci, chyběla by jí spousta současného software a uživatelé by ji považovali spíše za hračku. Také původní velikostní hranice už příliš nedává smysl.





Novým cílem DSL je zabalit co nejvíce použitelný desktop do obrazu dostatečně malého, aby se vešel na jedno CD, nebo do limitu 700 MB. Tento projekt má sloužit starším počítačům, aby byly použitelné i v daleké budoucnosti. Taková představa dobře zapadá do mých hodnot. Považuji tento projekt za svůj způsob, jak udržet jinak použitelný hardware mimo skládky, vysvětluje autor.

DSL tak může přijít s větším množstvím software, s aktuálním webovým prohlížečem, přehrávačem videa, prohlížečem PDF a mnoha dalšími nástroji. Navíc má uživatel k dispozici balíčkovací systém apt, takže chybějící software je možno snadno doplnit. Stahovat můžete na stránkách projektu. K dispozici je verze pro 32bitovou architekturu x86.