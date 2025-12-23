Root.cz  »  Grafika  »  Darktable 5.4 přináší Capture Sharpening, novou práci s barvami i vylepšení pro Wayland

Darktable 5.4 přináší Capture Sharpening, novou práci s barvami i vylepšení pro Wayland

Včera
Očekávaná aktualizace RAW nástroje darktable 5.4 je na světě. Z obsáhlého přehledu novinek zmiňme například novou sekci Capture Sharpening v modulu demosaic. Ta přidává podporu pokusů o obnovu detailů ztracených na jemném rozostření v samotném fotoaparátu, ať už jej způsobila difrakce, filtr antialiasingu či jakýkoli jiný zdroj rozostření gaussovského typu.

Přibyla také nová implementace pro mapování tónů založené na Blender AgX. Nový modul barevného výstupu je podobný Sigmoidu, ale poskytuje větší rozsah nastavení. Další novinkou je podpora více pracovních prostorů. Ty se nastavují při spuštění a každý má svou oddělenou databázi a konfigurační soubor. Nastavit lze i jeden pracovní prostor běžící pouze v RAM, který neukládá žádná nastavení.

Darktable v nové verzi implementuje řadu oprav a vylepšení pro běh na Waylandu, včetně ICC profilů. Verze 5.4 by měla na Waylandu běžet stejně dobře jako na X11. Řada nástrojů byla vylepšena či pozměněna, řešena je spousta chyb a v některých aspektech běh programu zrychluje.

