 »   »  Datovka je na Flathubu, vyžadovala několik oprav

Petr Krčmář

Jiří Eischmann na svém blogu popisuje, jak dostal aplikaci Datovka do Flatpaku. Základ manifestu pro flatpak Datovky jsem napsal na LinuxDays během našeho workshopu na vytváření flatpaků. Má relativně málo závislostí, píše na svém blogu. Napsat manifest, aby se aplikace sestavila a spustila, byla otázka asi půl hodiny. Ta skutečná zábava přichází v momentě, kdy chcete, aby aplikace ve Flatpaku běžela dobře, aby vše fungovalo, aby neměla otevřený přístup do hosta.