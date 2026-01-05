GNU ddrescue 1.30 je výrazně rychlejší na discích s poškozenou hlavičkou

Oblíbený nástroj pro obnovu dat z poškozených disků GNU ddrescue vyšel včera ve verzi 1.30. Hlavní změnou je automatické rozpoznání disku s vadnou hlavičkou, jehož obnova je nyní výrazně rychlejší.
Například 1 TB disk se 4 hlavičkami, z nichž je jedna poškozená, jde nově přečíst pouze s 283 chybami oproti ddrescue 1.29, kde přečtení takového disku vyvolá 3 782 794 chyb a je také podstatně delší. Záchranu ve staré verzi 1.29 lze urychlit pomocí parametrů
--cpass=1,2 --skip-size=32MiB, což končí 880 chybami. Tyto parametry však běžný uživatel nepoužije.
Nově je doporučován lzip-recover pro vytvoření souborů FEC (Forward Error Correction), které pak umožní opravit zachráněný, ale poškozený soubor. Funguje to se všemi typy souborů, doporučuje se však používat na lzip.
(zdroj: phoronix)