Root.cz  »  Nástroje a utility  »  GNU ddrescue 1.30 je výrazně rychlejší na discích s poškozenou hlavičkou

GNU ddrescue 1.30 je výrazně rychlejší na discích s poškozenou hlavičkou

Jan Fikar
Včera
Rozbitý HDD pevný disk Autor: Depositphotos

Oblíbený nástroj pro obnovu dat z poškozených disků GNU ddrescue vyšel včera ve verzi 1.30. Hlavní změnou je automatické rozpoznání disku s vadnou hlavičkou, jehož obnova je nyní výrazně rychlejší.

Například 1 TB disk se 4 hlavičkami, z nichž je jedna poškozená, jde nově přečíst pouze s 283 chybami oproti ddrescue 1.29, kde přečtení takového disku vyvolá 3 782 794 chyb a je také podstatně delší. Záchranu ve staré verzi 1.29 lze urychlit pomocí parametrů --cpass=1,2 --skip-size=32MiB, což končí 880 chybami. Tyto parametry však běžný uživatel nepoužije.

Nově je doporučován lzip-recover pro vytvoření souborů FEC (Forward Error Correction), které pak umožní opravit zachráněný, ale poškozený soubor. Funguje to se všemi typy souborů, doporučuje se však používat na lzip.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

