Debian 10 Buster se 12. ledna dostal do přechodného zmražení. Za měsíc, 12. února, se dostane do soft zmražení a za další měsíc, 12. března, už do opravdového zmražení. Stabilní vydání očekáváme letos.

Také bylo rozhodnuto o grafice pro Debian 10.0. Po soutěži zvítězil návrh Alexe Makase „futurePrototype“ se skrytým obrázkem psa.

