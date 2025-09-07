Root.cz  »  Bezpečnost  »  Debian 13.1 Trixie opravuje 71 chyb a přidává 16 bezpečnostních aktualizací

Debian 13.1 Trixie opravuje 71 chyb a přidává 16 bezpečnostních aktualizací

Petr Krčmář
Dnes
Debian Trixie Autor: Shutterstock

Vývojáři uvolnili první opravnou verzi čerstvého Debianu 13 Trixie, který vyšel před měsícem. V principu se jedná především o aktualizovaná instalační média pro nové instalace. Pokud už jste nový Debian někam nainstalovali, stačí jej běžným způsobem aktualizovat. Opraven byl ale mimo jiné také instalátor, takže pokud jste na svém hardwaru měli s předchozím vydáním nějaké potíže, můžete zkusit novější verzi.

Debian 13.1 obsahuje celkem 71 oprav chyb pro různé balíčky a 16 bezpečnostních aktualizací. Pokud pravidelně instalujete aktualizace ze security.debian.org, nebudete muset aktualizovat mnoho balíčků a většina těchto aktualizací je zahrnuta v desetinkové verzi, píší vývojáři v oznámení.

Zároveň vyšla také dvanáctá opravná verze stále ještě podporovaného Debianu 12 Bookworm, která přišla se 135 různými opravami a 83 bezpečnostními aktualizacemi.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

