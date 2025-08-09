Root.cz  »  Linux  »  Debian 13 Trixie přináší podporu RISC-V a vylepšený balíčkovací systém

Debian 13 Trixie přináší podporu RISC-V a vylepšený balíčkovací systém

Petr Krčmář
Včera
Trixie Autor: Disney/Pixar

Přesně podle plánu vyšel po dvou letech nový Debian 13 s kódovým jménem Trixie. Jeho plnohodnotná podpora poběží do roku 2028, přičemž předchozí Debian 12 Bookworm bude podporován ještě rok. Pokud tedy nechcete přejít na omezenější podporu LTS, máte zhruba dvanáct měsíců na aktualizaci.

Trixie zamíchal podporou procesorových architektur, ukončuje plnohodnotnou podporu i386 a 32bitového MIPS, naopak zavádí podporu RISC-V. Kromě toho přináší novou verzi balíčkovacího systému APT, zabezpečení proti útokům ROP a COP/JOP, přechod na 64bitové ABI time_t a desítky tisíc aktualizovaných balíčků.

Jako obvykle vám v pondělí přineseme podrobný článek shrnující ty nejdůležitější novinky.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

