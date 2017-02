Roman Bořánek

Debian 9.0 zvaný Stretch byl zmrazen (full freeze) a vstoupil tak do finální fáze vývoje. To znamená, že až do oficiálního vydání nebudou v balíčcích prováděny žádné změny, ledaže by šlo o opravy závažných chyb. Každá změna je navíc podmíněna schválením vývojového týmu. Aktuálně jsou dveře otevřeny pro celkem 275 oprav. Datum vydání stabilní verze distribuce není stanoven, ale pravděpodobně ho lze očekávat za cca 3–5 měsíců.

(Zdroj: Softpedia)