Debian 9 Stretch přestane brzy dostávat bezpečnostní podporu

Autor: Debian, Pixar

Raphaël Hertzog upozorňuje, že tým Debian LTS brzy ukončí bezpečnostní podporu balíčků pro Debian 9 Stretch. Dojde k tomu k 30. červnu letošního roku, kdy přestanou být dodávány bezplatné aktualizace. Debian Stretch vyšel v červnu roku 2017, běžnou podporu měl tři roky a nyní končí i dvouletá rozšířená podpora.

O rozšířenou podporu se stará samostatný tým vývojářů, jejich práci platí sponzorské firmy. Umožňuje jim to používat jednotlivé verze Debianu déle než standardní tři roky. Podpora LTS tuto dobu prodlužuje o další dva roky a dále je možné zaplatit za Extended LTS, což prodlouží podporu na deset let.

V současné době v režimu ELTS běží Debian 8 Jessie, který bude takto podporován do června roku 2025 a brzy do něj přejde Debian 9 Stretch, pro který bude možné zaplatit podporu až do června roku 2027.