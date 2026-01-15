Root.cz  »  Desktop  »  Debian diskutuje o odstranění GTK 2 v příští verzi Forky

Debian diskutuje o odstranění GTK 2 v příští verzi Forky

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Forky Debian 14 Autor: Pixar Animation Studios

Tým Debian GNOME by rád odstranil grafickou knihovnu GTK 2, která již více než pět let není udržována upstreamem. Připravovaný Debian 14 Forky by tak mohl vyjít příští rok už bez GTK 2. Samozřejmě jsou tu i hlasy proti, od lidí, kteří by si přáli tuto verzi knihovny v Debianu zachovat.

GTK 2 bylo vydáno v roce 2002 a jeho podpora byla v upstreamu ukončena v prosinci 2020 společně s vydáním GTK 4. Projekt GTK v současné době udržuje dvě stabilní větve – GTK 3.x („oldstable“) a GTK 4.x („stable“). Větev GTK 3.x bude udržována až do vydání GTK 5, přičemž projekt zatím neoznámil žádné konkrétní plány ohledně tohoto vydání.

Navzdory stáří a zastaralosti na GTK 2 stále poměrně mnoho balíčků Debianu závisí, konkrétně více než 150 a příliš z archivu Debianu nemizí. Mnohé z těchto aplikací už pravděpodobně nebudou nikdy aktualizovány, ale uživatelé se jich nechtějí vzdát. Je mezi nimi například také instalátor Debianu.

Diskutuje se o odstranění GTK 2 z hlavního archivu a jeho přesunu do komunitního repozitáře Debusine. Druhou variantou je vytvoření vlastního forku GTK 2 a jeho oddělená údržba, což ale znamená velkou zátěž pro vývojáře, vzhledem k tomu, že upstream už se na vývoji dávno nepodílí.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI