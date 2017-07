 »   »  Debian hlásí 94 % reprodukovatelných balíčků

Roman Bořánek

Je tomu cca dva roky, co se vývojáři Debianu začali vážně věnovat tzv. reprodukovatelné kompilaci. V zásadě jde o to, aby byl zkompilovaný balíček při zachování určitého postupu na bit stejný a měl tedy stejný otisk. Díky tomu lze potom snadno ověřit, že se do zdrojových kódů před kompilací nedostalo nic nežádoucího.

Teď vývojáři oznámili, že značně pokročili a reprodukovat už lze 94 % balíčků v repozitářích distribuce. Na zbývajících cca 1300 se pracuje. Také se pracuje na přehledné dokumentaci k reprodukovatelným sestavením, aby o tom přispěvatelé měli přehled a nebylo nutné dělat tolik dodatečných úprav.