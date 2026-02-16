Debian má nový tým pro ochranu dat

Andreas Tille jako vedoucí projektu Debian oznámil složení nového týmu, který se bude zabývat ochranou dat a osobních údajů. V lednu ukončil svou činnost předchozí tým a projekt od té doby hledal nové dobrovolníky, kteří by se této role ujali.
Proto jsem velmi rád, že mohu oznámit, že se přihlásili noví dobrovolníci, díky čemuž můžeme obnovit tým Debian Data Protection s novým složením, napsal Tille.
Jako nové členy týmu jmenoval Aigarse Mahinovse, Andrewa M.A. Catera, Barta Martense, Emmanuela Ariase, Gunnara Wolfa, Kirana S. Kunjumona a Salva Tomaselliho. Tým zajišťuje centrální koordinaci a poradenskou činnost v oblasti zpracování a uchovávání dat Debianu, vyřizování žádostí o vymazání a dalších záležitostí.
Debian je rozsáhlý a komplexní projekt, zejména při pohledu zvenčí. Služby v rámci infrastruktury debian.org jsou často provozovány různými členy projektu, přičemž neexistuje jednotný způsob, jak je kontaktovat. Tým Debian Data Protection proto zajišťuje centrální koordinaci a poradenství s cílem podporovat tuto práci. Pomáhá zajistit, aby nakládání s osobními údaji byla věnována náležitá péče.