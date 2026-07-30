Debian pokračuje v diskusi o přístupu k AI, na stole je návrh s pěti variantami

Vývojáři Debianu začali před několika dny projednávat obsah obecného usnesení týkajícího se využívání velkých jazykových modelů (LLM) v rámci projektu Debian. V současné době zvažují pět různých variant toho, jak by bylo možné povolit či zakázat využívání umělé inteligence v prostředí Debianu.
- Návrh A: „Cílem tohoto návrhu je výslovně zakázat jakékoli příspěvky do Debianu, které byly napsány s využitím nebo za pomoci velkých jazykových modelů (LLM) či jiných generativních nástrojů umělé inteligence.“
- Návrh B: „Povolit příspěvky vytvořené s pomocí umělé inteligence“
- Návrh C: „Odmítnout LLM (generativní „AI“), kde je to v praxi možné“
- Návrh D: „Přijímat příspěvky vytvořené s pomocí umělé inteligence pro práci specifickou pro Debian“
- Návrh E: „Odpovědné používání generativní umělé inteligence“
Návrh C, který doporučuje odmítat LLM „v rámci možností“, v podstatě vyzývá i další komunity svobodného softwaru a open source, aby LLM odmítaly, přičemž však uznává, že ne všichni této výzvě vyhoví.
Návrh D se týká povolení používání AI na webových stránkách Debianu, v balíčcích, zdrojích a dalších materiálech specifických pro Debian. Poslední návrh E se staví k otázce nejopatrněji a snaží se využití LLM ani nezakazovat, ani jednoduše obecně nepovolovat. Místo toho by Debian dále stavěl na zodpovědnosti na jednotlivcích. Detailní rozbor a vysvětlení jednotlivých variant je možné najít na wiki Debianu.
(Zdroj: Phoronix)