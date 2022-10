Debian rozhodl: bude mít jeden instalátor včetně uzavřených firmwarů

Autor: Debian

Skončilo hlasování vývojářů Debianu o tom, jak se postavit k distribuci firmwarů k periferiím přímo na instalačních médiích. Hlasování podnítil Steve McIntyre, který také vysvětloval svou motivaci a také to, jak a proč sám hlasoval. Celkem se hlasování zúčastnilo 366 vývojářů a vyhrála varianta číslo pět: upravit Společenskou smlouvu Debianu a nabídnout jeden instalátor.





Steve McIntire píše o výsledku opět na svém blogu a má z něj samozřejmě radost, protože je to přesně ten výsledek, který se jemu samotnému zdál nejlepší. Píše také, že nyní musejí vývojáři provést řadu technických změn, aby se připravili na příští vydání Debianu 12 Bookworm, přičemž zmrazení by mělo přijít už v lednu.





Vývojáři zvolili pragmatické řešení, které usnadní přístup k Debianu zejména začínajícím uživatelům. Ti nebudou muset bojovat s nefunkčním hardwarem, protože do něj instalátor rovnou nahraje potřebný firmware. Pomůže to zejména u síťových karet, jejichž nefunkčnost by v opačném případě výrazně zkomplikovala zprovoznění celého operačního systému.