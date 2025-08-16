Root.cz  »  Linux  »  Debian slaví 32. narozeniny, jde o jednu z nejstarších linuxových distribucí

Debian slaví 32. narozeniny, jde o jednu z nejstarších linuxových distribucí

Debian logo Autor: Debian

Debian, jedna z nejznámějších a nejrespektovanějších linuxových distribucí operač, dnes slaví své 32. narozeniny. Právě dne 16. srpna 1993 poprvé Ian Murdock představil svou distribuci světu. Toto je vydání, které jsem sestavil v podstatě od nuly; jinými slovy, neprovedl jsem pouze několik změn v SLS a nenazval jsem to novým vydáním. K sestavení tohoto vydání mě inspirovalo spuštění SLS a obecná nespokojenost s ním. Po mnoha úpravách SLS jsem se rozhodl, že bude jednodušší začít od nuly, psal tehdy v oznamovacím mailu.

V průběhu let se Debian stal základem pro mnoho dalších distribucí, včetně populárního Ubuntu. Je známý svou stabilitou, bezpečností a širokým výběrem balíčků, což z něj činí oblíbenou volbu pro servery i desktopové uživatele. Debian je také jednou z prvních distribucí, která zavedla správce balíčků APT, což usnadnilo instalaci a aktualizaci software.

Zakladatel a duchovní otec Debianu, Ian Murdock, bohužel před deseti lety zemřel. Jeho distribuce je tu ale stále s námi, stejně jako komunitní principy a způsob vývoje, který zanechal světu. Před několika dny vyšlo třinácté vydání Debianu nazvané Trixie.

