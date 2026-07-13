Debian Trixie 13.6 s novým fwupd

V sobotu kromě poslední aktualizace Debianu Bookworm 12.15 vyšla také aktualizace Debianu Trixie 13.6. Mezi novinkami najdete aktualizovaný fwupd, který řeší problémy s expirujícími certifikáty pro Secure Boot. Uživatelé s Debianem a Secure Bootem mají postupovat podle návodu.
Dále byla verze geoip-database snížena na přibližně prosinec 2019. Problém je v tom, že novější verze odporují Debian Free Software Guidelines. Uživatelé, kteří potřebují aktuální geoip-database, by měli získat licenci přímo od GeoLite. Samozřejmě bylo také opraveno mnoho balíčků s chybami a bezpečnostními problémy. Stávajícím uživatelům stačí běžná aktualizace, případně výše zmíněná aktualizace certifikátů pro Secure Boot, pokud je to potřeba.
(zdroj: phoronix)