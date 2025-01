Dell končí s řadami XPS, Latitude, Inspiron a Precision

Společnost Dell oznámila, že už nebude vyrábět ultrabooky v oblíbené řadě XPS. Rovněž ruší své značky Latitude, Inspiron a Precision. Počítače Dell budou mít v budoucnu pouze značku Dell, která je v dnešním oznámení společnosti Dell popsána jako „určená pro zábavu, školu a práci“.





Vedle toho bude existovat také značka Dell Pro určená „pro produktivitu na profesionální úrovni“ a také Dell Pro Max, které jsou „navrženy pro maximální výkon“. Společnost Dell má v plánu na trh uvést displeje, příslušenství a služby pod značkami Dell a Dell Pro. Řada Pro Max bude používána pro notebooky a stolní pracovní stanice s grafickými procesory pro profesionální využití.

V každé řadě pak budou základní modely, modely Plus a modely Premium. Modely Plus by měly nabídnout „nejlépe škálovatelný výkon“ a modely Premium pak „nejvyšší mobilitu a design“. Právě řada Premium by pak měla být nejpodobnější dřívější řadě XPS a měla by cílit na stejné uživatele.