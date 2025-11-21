Dell má notebook s Qualcomm NPU a Linuxem, verze s Windows 11 budou až příští rok

Společnost Dell oznámila, že její nový notebook Dell Pro Max 16 Plus s NPU od firmy Qualcomm už je k dispozici, ale zatím jen s Linuxem. Varianta s předinstalovanými Windows 11 se očekává na začátku roku 2026. Počítač přináší do mobilní pracovní stanice samostatný NPU podnikové třídy pro rychlou a bezpečnou AI přímo v zařízení.
Lokální inferenční zpracování snižuje latenci, posiluje ochranu osobních údajů a stabilizuje náklady ve srovnání s přístupy založenými výhradně na cloudu, píše společnost v oznámení.
Pod kapotou notebooku se skrývá vlastní architektura se dvěma NPU AI-100 na jedné kartě, která má 64 GB vyhrazené paměti určené pro inferenční výpočty FP16.
Tato NPU jsou speciálně navržená pro inferenci ve velkém měřítku a umožňují vám spouštět velké modely AI s až přibližně 120 miliardami parametrů přímo na vašem notebooku, dodává Dell.
Počítač dále disponuje procesorem Intel Core Ultra 7 265HX vPro s dvaceti jádry, grafikou Nvidia RTX PRO 1000 nebo 2000 generace Blackwell, 32 GB paměti DDR5 a 512GB úložištěm SSD. Notebook je opravdu veliký, dodává se v 16" nebo 18" variantě a cena začíná na 3329 dolarech, tedy asi na 70 000 korunách.