Root.cz  »  PC a notebooky  »  Dell má notebook s Qualcomm NPU a Linuxem, verze s Windows 11 budou až příští rok

Dell má notebook s Qualcomm NPU a Linuxem, verze s Windows 11 budou až příští rok

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Dell oznámila, že její nový notebook Dell Pro Max 16 Plus s NPU od firmy Qualcomm už je k dispozici, ale zatím jen s Linuxem. Varianta s předinstalovanými Windows 11 se očekává na začátku roku 2026. Počítač přináší do mobilní pracovní stanice samostatný NPU podnikové třídy pro rychlou a bezpečnou AI přímo v zařízení. Lokální inferenční zpracování snižuje latenci, posiluje ochranu osobních údajů a stabilizuje náklady ve srovnání s přístupy založenými výhradně na cloudu, píše společnost v oznámení.

Pod kapotou notebooku se skrývá vlastní architektura se dvěma NPU AI-100 na jedné kartě, která má 64 GB vyhrazené paměti určené pro inferenční výpočty FP16. Tato NPU jsou speciálně navržená pro inferenci ve velkém měřítku a umožňují vám spouštět velké modely AI s až přibližně 120 miliardami parametrů přímo na vašem notebooku, dodává Dell.

Počítač dále disponuje procesorem Intel Core Ultra 7 265HX vPro s dvaceti jádry, grafikou Nvidia RTX PRO 1000 nebo 2000 generace Blackwell, 32 GB paměti DDR5 a 512GB úložištěm SSD. Notebook je opravdu veliký, dodává se v 16" nebo 18" variantě a cena začíná na 3329 dolarech, tedy asi na 70 000 korunách.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Lide.cz jsou zpět

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete