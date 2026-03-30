Den IPv6 proběhne 4. června. Organizátoři vyhlásili Call for Abstracts

Vilém Sládek
Dnes
Organizátoři Dne IPv6, tradiční akce věnované tématům spojeným s tímto protokolem, vyhlásili Call for Abstracts. Na webu konference mohou zájemci přihlašovat příspěvky o délce 20 nebo 40 minut či 10minutové lighting talky a to až do 30. dubna. Tvůrci programu uvítají návrhy přednášek z akademického i komerčního sektoru, které mohou být technického i netechnického zaměření.

Den IPv6 se letos uskuteční 4. června a místem konání bude i tentokrát Ballingův sál Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Akci společně připravují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

