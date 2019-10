 »   »  Den otevřených racků v pražském SUSE ve středu 9. října

Petr Hodač

Přijďte se podívat hned po LinuxDays do pražské pobočky SUSE ve středu 9. října od 17:30.Čeká vás zajímavá přednáška o RPi 4 a také se dozvíte zajímavé informace o SUSE, openSUSE a dalších produktech, na kterých lidé ze SUSE pracují. Nebude chybět ani exkurze v serverovně.

Raspberry Pi 4 – na produkční využití, nebo zas jen na hraní?

Když Raspberry Pi Ltd. na začátku léta uvedla na trh zbrusu nový model oblíbeného jednodeskového počítače, prohlásil její ředitel Eben Upton, že svou firmu vnímá jako firmu s osobními počítači. Je to jen známka přehnaného sebevědomí, nebo maliny přece jen dozrály a stala se z nich použitelná alternativa? A co soužití s Linuxem? Pojďte se

dozvědět víc!