 »   »  Desítky vývojářů v Canonicalu končí, Shuttleworth se vrací na místo ředitele

Petr Krčmář

Více než 80 vývojářů společnosti Canonical odchází v souvislosti s tím, že se firma rozhodla ukončit projekty Unity, Mir a Ubuntu Touch. The Register tvrdí, že za vším je snaha vyhovět novému investorovi, který považuje Canonical za firmu s mnoha zbytečnými zaměstnanci. Zprávy hovoří také o tom, že zaměstnanci byli propuštěni bez předchozího varování a jen s pomocí video hovoru.

Současná výkonná ředitelka Jane Silber také oficiálně oznámila, že po sedmi letech na svém postu končí a do křesla CEO se vrátí Mark Shuttleworth. Pro ni to naopak překvapení není, protože se vše připravovalo už nějakou dobu. Následující tři měsíce bude předávat všechny své kompetence a Mark by se měl staro-nové pozice ujmout od července.