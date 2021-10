Desktopové prostředí KDE slaví 25. narozeniny

Autor: Projekt KDE

Přesně před čtvrt stoletím, tedy 14. října 1996, odeslal Matthias Ettrich do linuxové diskusní skupiny dlouhou zprávu, ve které oznámil vznik nového projektu Kool Desktop Environment (KDE). V ní napsal, že popularita unixových operačních systémů roste, ale chybí pořádné desktopové prostředí. Uvědomoval si, že existuje řada správců oken a různých grafických knihoven, ale žádné ucelené prostředí pro práci.

Rozhodl se tedy založit nový projekt, který by takové prostředí vytvořil. Mělo by uživatelům umožnit dělat jejich každodenní činnosti jako spouštět aplikace, číst poštu, nastavovat pracovní prostředí, editovat soubory, prohlížet obrázky a podobně. Všechny součásti do sebe musejí zapadat a spolupracovat. Cílem bylo vytvořit rozhraní pro běžného uživatele, který chce třeba napsat dopis nebo si zahrát hru.

Už ve své úvodní zprávě se Matthias rozhodl pro použití knihovny Qt a navrhl základní součásti prostředí, které je třeba vytvořit: Panel, správce souborů, poštovní klient, terminál, prohlížeč obrázků, správce oken a další. Kromě toho bylo třeba, aby vznikl systém nápovědy, sady ikon, dokumentace a spousta dalšího. Plán to byl opravdu ambiciózní a jeho nejdůležitější momenty najdete na časové ose.