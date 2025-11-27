Root.cz  »  Kancelář  »  Desktopový Collabora Office se stejným rozhraním jako online verze

Desktopový Collabora Office se stejným rozhraním jako online verze

Včera
Collabora Desktop Autor: Collabora

Firma Collabora, vyvíjející produkty založené na kancelářském balíku LibreOffice, představila novou desktopovou aplikaci, která využívá stejný kód jako online verze, a má tedy i stejné uživatelské rozhraní. Produkt přebírá název „Collabora Office“ od stávající varianty založené na desktopovém balíku LibreOffice, která byla přejmenována na „Collabora Office Classic“.

Záměrem je nabídnout uživateli jednotné prostředí jak při sdílené tvorbě dokumentů online, tak při jejich editaci offline. Technicky nový Collabora Office funguje obdobně jako aplikace Collabory přinášející práci s dokumenty na operační systémy mobilních zařízení a mezi platformami je sdílená většina zdrojového kódu.

