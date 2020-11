Deutsche Bank Research navrhuje zdanění práce z domova

Luke Templeman z Deutsche Bank Research navrhuje v listopadovém vydání Konzept „What we must do to rebuild“ zdanění práce z domova sazbou 5 %, která by se aplikovala na každý takto využitý den. V případě, že by to požadoval zaměstnavatel, platil by extra daň on. Pokud by zaměstnavatel umožnil práci z kanceláře, ale pracovník místo toho pracoval z domu, platil by daň pracovník.

Templeman zdůvodňuje navrhované opatření snahou o srovnání podmínek pro pracovní pozice, které nelze dobře vykonávat z domova a které jsou obyčejně více vystavené riziku onemocnění např. na COVID-19. Z takto získaných financí by bylo možné podle Templemana podpořit nejpotřebnější dotace. Detaily jsou k nalezení v odkazovaném sborníku od strany 32.

Je dost pravděpodobné, že podobné návrhy by dále přitěžovaly právě pracovníkům v IT, kteří až na technické pozice můžou pracovat do velké míry na dálku. V odůvodnění je zřejmé opomenutí mnoha faktorů jako např. vývoj cen nemovitostí ve městě a na venkově, větší decentralizace, která může pomoct právě nejchudším, vývoj použitelného připojení k internetu pomocí LTE, směrových spojů nebo třeba satelitu se Starlinkem od SpaceX, které zpřístupňují použitelné připojení k internetu i v málo obydlených a o to levnějších oblastech. Vliv jiné kvality práce a soužití při práci z domu na zdraví a stabilitu rodin také nebyl zohledněn.